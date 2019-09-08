Пестречинские избиратели пришли на выборы Госсовета РТ «скандинавской походкой»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В выборах в Госсовет Татарстана в Пестречинском районе республики приняли участие любители скандинавской ходьбы из клуба «Академия здоровья», пишет местная газета «Вперед».

Руководитель клуба «Академия здоровья» Гульназира Латыйпова рассказала, что скандинавской ходьбой пестречинки занимаются уже третий год.

«Каждое утро мы делаем три-четыре круга по стадиону в Сосновом бору. Мы занимаемся активным образом жизни и вместе с тем имеем активную жизненную позицию, поэтому всегда участвуем в выборах», – сказала Латыйпова.

Несмотря на единый день голосования, члены клуба не стали нарушать традиции и перед походом на избирательный участок сделали несколько кругов по стадиону.

Представитель клуба Зоя Миннебаева поделилась, что решила проголосовать до занятий спортом и пришла на избирательный участок к самому открытию – в 7 часов утра.

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