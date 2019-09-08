В ходе выборов выяснились самые распространенные фамилии в Алькеевском районе

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Алькеевском районе в ходе выборов выяснилось, что самые распространенные фамилии в районе – Шайхутдиновы и Сафины. В списках избирателей депутатов Государственного Совета РТ значатся 250 Шайхутдиновых и 320 Сафиных, сообщает Единый информационный центр РТ.



На избирательный участок № 719, организованный в здании гимназии имени Наби Даули в Базарных Матаках, пришла голосовать одна из самых больших семей Шайхутдиновых.



Глава семьи Рустем Шайхутдинов работает в районном участке общества «Алексеевскдорстрой». Жена Рушания уже на пенсии, помогает растить внуков. Сыновей они воспитали достойно, привили любовь к родной земле, к труду. Старший, Руслан, работает водителем в районных электрических сетях. С супругой Рамзией они воспитывают троих сыновей. По молодежной программе построили новый дом. Второй сын, Ильнар, работает водителем молоковоза на частном предприятии Шайхутдиновых в деревне Малое Алькеево. Жена Залия — бухгалтер районного отдела образования. Воспитывают сына.



Три поколения Шайхутдиновых на выборы депутатов республиканского парламента пришли все вместе. Семья поделилась, что в деревне им живется хорошо, условия жизни с каждым годом все улучшаются.



«Мы отдаем свои голоса, чтобы в сельской местности увеличивалось количество рабочих мест, создавались достойные условия труда для молодежи», — говорят Шайхутдиновы.



Руководитель районной электрической сети Талгат Сафин на избирательный участок пришел вместе с супругой Венерой и дочерью Эльвирой. Сафины отметили, что голосуют за стабильность и развитие республики.



«Поддержка сельского хозяйства, совершенствование медицинского обслуживания народа – вот вопросы, которые требуют особого внимания», —поделились они мнением.

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