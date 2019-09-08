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Татар-информ

8 сентября 2019, 19:50

Политика

Андрей Большаков: 90% жителей отмечают межнациональную стабильность в Татарстане

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Политика

Андрей Большаков: 90% жителей отмечают межнациональную стабильность в Татарстане

Фото: Владимир Васильев

Вопросы межнационального единства остаются для татарстанцев приоритетными, отметил завкафедрой конфликтологии КФУ.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). 90% жителей Татарстана отмечают межнациональную стабильность в республике. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Едином информационном центре РТ завкафедрой конфликтологии КФУ, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

«Проблемы межнационального единства, межконфессиональной терпимости остаются для татарстанцев важнейшим приоритетом. Стабильность в этой сфере, по нашим исследованиям, отмечают 80 – 90% жителей. Эти цифры говорят об этнической и религиозной стабильности. Здесь полный консенсус среди людей, которые живут в республике», – рассказал спикер.

По словам Большакова, для большинства избирателей наиболее важным является решение социальных проблем. «В Татарстане все замеры общественного мнения показывают, что людей беспокоят рост цен, невысокие заработки, повышение коммунальных платежей. В общем, традиционные вещи, характерные для других регионов. Знаем, что были проблемы, связанные с национальными языками. Но на первое место, особенно в ходе избирательной кампании, выходили социальные проблемы», – отметил он.

Завкафедрой КФУ добавил, что татарстанцев волнуют качество медицинского обслуживания, благоустройство территорий проживания, повышение качества образования детей. «То есть все вещи, которые могут быть уложены в термин “социальная политика” и ее сегменты», – заключил он.

В Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета VI созыва. В республиканский парламент избираются 100 депутатов: 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, 50 — по одномандатным избирательным округам.  

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