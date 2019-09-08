Андрей Большаков: Основной вклад в избрание Госсовета Татарстана окажут малые города

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Основной вклад в избрание Госсовета Татарстана нового созыва окажут малые города. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Едином информационном центре РТ завкафедрой конфликтологии КФУ, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

Национальные республики всегда были лидерами в электоральном движении и традиционно показывают большую явку на выборах, заметил спикер. «С Москвой я бы не сравнивал, потому что это мегаполис и там совершенно другое положение на выборах в Мосгордуму. Если говорить о Татарстане, то видим, что Казань и примыкающий Зеленодольский район голосуют менее охотно, чем малые города республики, сельские местности. Поэтому основной вклад в избрание Государственного Совета окажут именно эти территории, эти населенные пункты», – добавил Большаков.

По его словам, «Казань голосует так, как голосует миллионный город». «Часть людей считает, что они не должны ходить на выборы. Таких людей всегда больше в мегаполисах и крупных городах-миллионниках. Поэтому здесь никаких противоречивых тенденций мы не видим», – констатировал завкафедрой конфликтологии КФУ.

В Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса обладают свыше 2,9 млн жителей.

В региональный парламент избираются 100 депутатов: 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, 50 — по одномандатным избирательным округам.

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