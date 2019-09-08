Участники бизнес-форума «Лагерь Единение» проголосовали на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня на территории татарстанского детского оздоровительного лагеря «Байтик» проходит бизнес-форум Алмаза Зиятдинова «Лагерь Единение», участники которого также проголосовали на выборах депутатов в Госсовет РТ, сообщает Единый информационный центр РТ.

В форуме принимают участие несколько десятков предпринимателей — директоров и собственников компаний, а также руководители профильных ведомств и структур, которые курируют направление поддержки малого и среднего бизнеса.

Участники бизнес-форума воспользовались возможностями механизма «Мобильный избиратель», заранее написав заявление на голосование на удобном избирательном участке. После утренней зарядки представители бизнес-сообщества направились в санаторий «Крутушка», где и находится избирательный участок.

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