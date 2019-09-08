На избирательных участках казанцы могут приобрести продукцию самозанятых

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Мини-ярмарки с продукцией самозанятых развернули в день голосования на 20 избирательных участках в Казани, сообщает Единый информационный центр РТ.

Горожане могут приобрести сувениры, домашнюю выпечку и другую продукцию самозанятых прямо на УИК.

Так, на избирательном участке, расположенном в здании гимназии № 180, предприниматель Татьяна Цветкова продает экочипсы и пастилу собственного производства, а также сувениры ручной работы. В гимназии № 8 выставлены вязаные шапки и игрушки, которые изготовила Лилия Ярмухаметова. В здании гимназии № 125 работают два предпринимателя в статусе самозанятых: Руниза Сибагатуллина, реализующая экомешочки для хранения продуктов питания, и Татьяна Панфилова, которая шьет стильные шапки, снуды и косынки.

Так, украшения для волос, заколки и четки делает Гульнара Галяутдинова (продукция продается в лицее № 159). Предприниматель Алия Сайфутдинова изготавливает модные аксессуары для девочек; ее торговое место расположено в здании 144-й школы. Здесь же владельцы небольших собак могут приобрести одежду для своих питомцев производства Фариды Шамсутдиновой. Гузелия Гирфанова, занимающаяся производством сувениров и аксессуаров для девочек, в день голосования работает в здании школы № 175. Рядом с ней расположен прилавок с дизайнерскими плечиками от самозанятой Айгуль Галимуллиной.

В здании Кооперативного университета организованы сразу три торговых места. Кристина Косаева реализует дизайнерскую детскую одежду, которую моделирует и шьет сама. Римма Семина занимается производством мыла ручной работы. Те же, кто придерживается принципов здорового питания, смогут приобрести здесь пастилу, фруктовые и овощные чипсы торговой марки «Гранат».

Все мини-ярмарки организованы администрацией Казани совместно с АНО «Центр поддержки самозанятых». Цель мероприятий — популяризовать институт самозанятых и их продукцию, поддержать самостоятельных предпринимателей и показать высокий уровень доверия татарстанцев к их работе.

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