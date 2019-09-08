В день выборов для нижнекамцев организовали мастер-классы и различные спортивные соревнования

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В день голосования на выборах депутатов Госсовета Татарстана для жителей Нижнекамска организовали спортивные состязания и мастер-классы, сообщает Единый информационный центр РТ.

Так, на территории школы № 11 проходят соревнования по баскетболу и волейболу, а также работает площадка по сдаче норм ГТО, в школе № 10 — соревнования по шахматам и шашкам, в СК «Ярыш» — по армспорту и перетягиванию каната, в Красноключинской средней школе — соревнования по футболу среди дворовых команд.

Большой интерес у нижнекамцев вызывают и сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию сегодня представили хлебокомбинат, молочный комбинат, потребительский кооператив «Нижнекамский», УОП «Нефтехим», крестьянско-фермерское хозяйство «Земляки».

8 сентября в Татарстане проходят выборы депутатов в Госсовет РТ. Выборы проходят по смешанной системе: на 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев.

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