Сергей Марков: «Татарстан можно сравнить с Сингапуром»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан является уникальным регионом, сочетающим традиционные ценности среди населения и очень высокий уровень развития экономики, в том числе — ее постиндустриальных секторов. В этом республика схожа с Сингапуром. Такое мнение журналистам озвучил политолог, член Научно-экспертного совета ЦИК РФ Сергей Марков.

По его словам, в России есть регионы с развитой экономикой, имеются субъекты с сильными традиционными ценностями. Однако синергия этих качеств характерна лишь для Татарстана, считает федеральный эксперт.

«Татарстан можно сравнить с Сингапуром. Там тоже сочетаются высокий лидерский потенциал экономики и мирное, гармоничное сосуществование нескольких крупнейших общин», — отметил Марков.

Он добавил, что часто выступает на европейских экспертных площадках, где зачастую приводит Татарстан в качестве примера успешного взаимодействия между двумя мирами — христианским и мусульманским.

«Здесь Татарстан является одним из европейских лидеров, в решении одной из острейших для современной Европы проблем», — заключил Сергей Марков.

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