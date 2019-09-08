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Татар-информ

8 сентября 2019, 18:34

Политика

Сергей Марков: «Татарстан можно сравнить с Сингапуром»

Политика

Сергей Марков: «Татарстан можно сравнить с Сингапуром»

Фото: Владимир Васильев

Республика является уникальным местом слияния традиционных ценностей и развитой экономики, считает политолог.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан является уникальным регионом, сочетающим традиционные ценности среди населения и очень высокий уровень развития экономики, в том числе — ее постиндустриальных секторов. В этом республика схожа с Сингапуром. Такое мнение журналистам озвучил политолог, член Научно-экспертного совета ЦИК РФ Сергей Марков.

По его словам, в России есть регионы с развитой экономикой, имеются субъекты с сильными традиционными ценностями. Однако синергия этих качеств характерна лишь для Татарстана, считает федеральный эксперт. 

«Татарстан можно сравнить с Сингапуром. Там тоже сочетаются высокий лидерский потенциал экономики и мирное, гармоничное сосуществование нескольких крупнейших общин», — отметил Марков.

Он добавил, что часто выступает на европейских экспертных площадках, где зачастую приводит Татарстан в качестве примера успешного взаимодействия между двумя мирами — христианским и мусульманским. 

«Здесь Татарстан является одним из европейских лидеров, в решении одной из острейших для современной Европы проблем», — заключил Сергей Марков.

 

 

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