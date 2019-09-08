Реконструкция Театральной площади в Зеленодольске не помешала избирателям поучаствовать в выборах

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Несмотря на то, что реконструкция на Театральной площади Зеленодольска идёт полным ходом, избирательные участки в ДК «Родина» работают в обычном режиме, а горожане, отдав свой голос на выборах, смогли посмотреть на первые итоги работы строителей, сообщают «Новости Зеленодольска».

Председатель комиссии избирательного участка № 1500 Рустем Нугманов рассказал, что уже не первый год занимает данную должность и может с уверенностью сказать — большинство избирателей придут, чтобы исполнить свой гражданский долг.

«Выборы проходят в спокойной обстановке, на 11 часов дня уже проголосовали 17 процентов избирателей, это 221 человек. Всего по нашему участку зарегистрирован 1291 избиратель», — рассказал Нугманов.

8 сентября в Татарстане проходят выборы депутатов в республиканский парламент. Выборы проходят по смешанной системе: на сто мест претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев.

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