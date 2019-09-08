Сергей Марков: Выборы в Татарстане организованы на привычно высоком уровне

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Избирательный процесс на выборах в Госсовет Татарстана организован на привычно высоком уровне. Это позволяет гражданам избрать предпочтительный для них состав регионального парламента. Такое мнение журналистам высказал политолог, член Научно-экспертного совета ЦИК РФ Сергей Марков.

Вместе с экспертами из Москвы он посетил ряд избирательных участков Татарстана, где осмотрел условия, в которых происходит голосование граждан.

«Все организовано на привычно высоком татарстанском уровне. Наше восхищение», — поделился впечатлениями Марков.

Он отметил активное использование в избирательном процессе республики электронных систем. По словам Маркова, в этом плане Татарстан обгоняет многие российские регионы и даже некоторые иностранные государства.

«Поэтому многие регионы смотрят на Татарстан как на лидера, с которого нужно брать пример», — подчеркнул федеральный эксперт.

Он добавил, что во время посещения избирательных участков заметил присутствие полного набора наблюдателей от всех основных парламентских партий.

«У жителей Татарстана есть все возможности выразить свою гражданскую политическую позицию и выбрать тот состав Госсовета, который они посчитают необходимым», — заключил Сергей Марков.

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