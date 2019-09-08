Глава Актанышского района: «Самое важное — мир и согласие в республике»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Глава Актанышского района Энгель Фаттахов традиционно одним из первых пришел на избирательный участок, чтобы поучаствовать в выборах в Госсовет Татарстана, сообщает Единый информационный центр РТ.

Вместе со своей женой Сарией-ханум Энгель Фаттахов проголосовал на избирательном участке № 621, в здании технологического техникума.

«Самое важное — чтобы в республике царили мир и согласие. Надеюсь, что избранные в Госсовет РТ депутаты не останутся равнодушными к обращениям народа», — сказал глава муниципального образования, отметив, что татарстанцам нужно жить сплоченно и дружно, заботясь об интересах друг друга.

В Актаныше проживают более 7000 избирателей, в районе — 22382 избирателя. Всего работают 46 избирательных участков, 7 из них расположены в райцентре.

Большинство жителей райцентра еще в ранние часы успели отдать свой голос.

«Несмотря на то, что мы можем придерживаться разных политических взглядов, мы обязаны участвовать в голосовании. Это наш гражданский долг, выражение своей воли, забота о будущем нашей республики», — считает один из избирателей.

8 сентября в Татарстане проходят выборы депутатов в республиканский парламент. Выборы проходят по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев.

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