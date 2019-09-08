Минстрой РТ: «Жители Татарстана в рамках программы „Наш двор“ могут просить даже фонтаны»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В рамках республиканской программы «Наш двор» жители республики могут просить установить на своих территориях фонтаны. Об этом журналистам заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов.

«Если население активно будет настаивать, что фонтан нужен, и совместно с управляющей компанией они готовы содержать его в дальнейшем — почему бы нет? Я думаю, вопрос зависит от совокупного мнения граждан, которые проживают в этом дворе», — отметил он.

В Единый день голосования 8 сентября одновременно с выборами депутатов в Госсовет РТ в Татарстане проходит анкетирование по благоустройству дворовых пространств. Каждый житель может высказать свое мнение о наиболее приоритетных направлениях обустройства придомовых территорий.

Анкетирование проводится по поручению Президента РТ Рустама Минниханова, который 20 августа объявил о старте новой республиканской программы «Наш двор» — в рамках нее в течение трех лет в Татарстане пройдет ремонт и благоустройство всех дворовых пространств многоквартирных домов во всех районах и городах республики.

На реализацию программы будет выделено 50 млрд рублей, в том числе из доходов нефтяных компаний республики.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы депутатов в республиканский парламент. В Татарстане работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, 50 — по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7.00 до 20 часов.

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