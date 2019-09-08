Рустам Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ с помощью «Мобильного избирателя»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов отдал свой голос на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва при помощи механизма «Мобильный избиратель». Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент Татарстана проголосовал сегодня до полудня, воспользовавшись возможностями механизма “Мобильный избиратель”», – сказала собеседница агентства.

К полудню в Татарстане также проголосовали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр республики Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По данным на 15 часов, явка на выборах в парламент республики превысила 45,1%. Лидером по явке остается Кайбицкий район, где к 15 часам проголосовали 87,4% избирателей, на втором месте расположился Атнинский район — 85,2%, на третьем месте оказался Апастовский район — 84,9%.

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