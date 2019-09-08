МВД РТ: Количество обращений на нынешних выборах незначительное и не превышает уровня прошлых лет

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Число обращений избирателей в адрес татарстанских правоохранительных органов на текущих выборах в Госсовет незначительное и не превышает показателей прошлых лет. Об этом журналистам сообщил замглавы МВД РТ — начальник полиции Алексей Соколов.

«Выборы сегодня проходят достаточно спокойно. Количество обращений незначительное и не превышает уровней прошлых лет. Все поступившие обращения регистрируются в установленном порядке, по каждому из них будут проведены проверки и приняты решения», — подчеркнул Соколов.

Он назвал предварительную статистику таких обращений граждан. По последним данным, их общее число составляет не более двух с половиной десятков на всю республику.

«Это использование поддельных документов (1 обращение), нарушение законодательства о выборах (10 обращений), нарушение общественного порядка на избирательных участках (3 обращения) и другие», — заключил Алексей Соколов.

За прозрачностью голосования на избирательных участках Татарстана следят видеокамеры. Они установлены в помещениях всех 65 территориальных избиркомов (ТИК) республики. Установка камер позволяет в режиме онлайн осуществлять полный контроль за передачей и приемом протоколов итогов голосования со всей территории РТ.

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