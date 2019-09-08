В Агрызском районе проголосовавшим молодым избирателям вручили подарки

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). 18-летние уроженцы села Ямурзино Агрызского района впервые приняли участие в голосовании, сообщает Единый информационный центр РТ.

Молодые люди рано утром пришли на избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Алмаз Зайнуллин рассказал, что приехал в деревню из Ижевска, чтобы отдать свой голос на выборах в парламент РТ.

«Специально приехал голосовать. Мои родители всегда принимают активное участие в выборах. Теперь и я присоединился к ним», — рассказал молодой человек.

Студентка Набережночелнинского государственного педагогического университета Ильвина Исмагилова тоже приехала в родную деревню, чтобы принять участие в выборах.

«На этой неделе я с особым волнением спешила домой, — призналась она. — Ведь я должна исполнить свой гражданский долг. Было очень радостно прийти вместе с родителями на избирательный участок, взять в руки бюллетени и проголосовать».

Председатель участковой избирательной комиссии Чулпан Хикматуллина вручила молодым избирателям подарки.

В Татарстане 8 сентября — Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Госсовета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы.

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