Правопорядок на выборах в Госсовет обеспечивают свыше 5 тыс. сотрудников МВД

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Министерство внутренних дел Татарстана предприняло все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан во время проходящих выборов в Госсовет. За правопорядком в Единый день голосования следят свыше 5 тыс. полицейских, сообщил замглавы МВД РТ — начальник полиции Алексей Соколов.

«В обеспечении безопасности в местах голосования сегодня задействуют свыше 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Все места голосования обеспечены физической охраной и металлодетекторами. Для оказания практической помощи в день выборов в территориальные органы МВД РТ дополнительно направлено более 100 сотрудников аппарата министерства», — отметил Соколов.

По его словам, на период проведения избирательной кампании личный состав МВД республики работает в усиленном режиме. За каждым избирательным участком был закреплен ответственный за правопорядок офицер полиции. Перед началом голосования участки были обследованы саперами, после чего помещены под охрану.

«Были обследованы все транспортные средства, которые сегодня привлекаются к выборам. Обследованы все маршруты доставки избирательной документации, отработаны запросы избиркомов в отношении кандидатов на предмет наличия судимостей, административной и уголовной ответственности», — заключил Алексей Соколов.

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