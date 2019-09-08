(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Водителя легковушки госпитализировали после лобового столкновения под Набережными Челнами. Об этом с места аварии сообщил собственный корреспондент ИА «Татар-информ».

В Тукаевском районе лоб в лоб столкнулись «БМВ» и «Лада Гранта».

По словам очевидцев, «БМВ» двигался со стороны Сарманова в сторону Набережных Челнов. «Ладу Гранту», которая двигалась ему навстречу, подрезала «КИА». Уходя от столкновения, «Гранта» выехала на обочину, после чего ее выбросило на встречку в лоб «БМВ».

Водитель и две пассажирки «БМВ» в аварии не пострадали – все трое были пристегнуты ремнями безопасности. Водителя «Лады Гранты» с места аварии увезли в БСМП Набережных Челнов, его состояние пока неизвестно.

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