WORLDSKILLS - 2019

Елена Кривопатре

8 сентября 2019, 17:14

Общество

Литературный дворик, аниматоры и спорт: перед «Казань Ареной» работает площадка для избирателей

Рекомендуем

Общество

Литературный дворик, аниматоры и спорт: перед «Казань Ареной» работает площадка для избирателей

Фото: Рамиль Гали

Для проголосовавших на выборах татарстанцев в Казани организовали бесплатный концерт и различные тематические площадки.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Перед стадионом «Казань Арена» проходит бесплатный концерт для всех горожан, которые проголосовали на выборах депутатов в Госсовет РТ. 

Первыми для казанцев выступили кавер-группы и молодежные коллективы республики. Затем на сцену вышли Ильсия Бадретдинова, Данир Сабиров. После них свои хиты, полюбившиеся жителям республики, исполнит Гузель Уразова. 

Кроме концертной программы работают большое количество различных тематических площадок, фуд-корт и фотозоны с ростовыми куклами. 

Для детей подготовили много интересных активностей: маленьких гостей встречают аниматоры и ростовые куклы, также работают всевозможные аттракционы. 

«Мы подготовили для детей интересную программу: будем разыгрывать памятные подарки в наших конкурсах, дети смогут разрисовать своих любимых героев „Шаян ТВ“ на раскрасках. Детей ждут аниматоры, фокусы, игры и еще много всего интересного», — рассказал PR-менеджер телеканала Руслан Хафизов. 

Организаторы позаботились и о любителях активного отдыха. Для них была выделена самая большая территория перед «Казань Ареной». Здесь можно покататься на скейте, поиграть в баскетбол и просто понаблюдать за игрой спортсменов.

«Всего у нас работают четыре площадки для скейтбордистов, баймиксеров и стритбола, на которых проходят городские соревнования. Помимо этого у нас представлены три куба, которые в течении всего вечера будут разрисовывать граффитисты», — поделилась представитель движения «Молодежь Татарстана» Мария Крюкова.

Для тех, кто предпочитает проводить время в более спокойной обстановке, работает «Литературный дворик». Здесь можно послушать стихи в исполнении татарстанских и российских поэтов и жителей города. На площадке выступили член Союза писателей РТ Ольга Левадная, член союза писателей РФ Людмила Уфимцева, детский поэт Борис Вайнер и плеяда молодых поэтов. Также здесь исполнили песни на стихи известных поэтов. 

«У нас работают три площадки, где можно сделать книжные закладки в разных техниках: оригами, квиллинг и аппликация. Здесь работает Татарское книжное издательство, которое представило и научно-популярную, и художественную литературу, и книги наших татарских поэтов и писателей. Также у нас можно обменять книги по системе буккроссинг или просто взять в подарок», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Исмагилова.

На площадке действуют библиотека на колесах и читальный зал под открытым небом.

В целом на мероприятии каждый может найти себе увлечение по душе — караоке, площадки для танцев и по киберспорту. 

Вечером программа продолжится выступлением финалистов телевизионного шоу «Песни» Назимы и Slame. Кульминацией концерта станет выступление Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы», а также Николая Расторгуева и группы «Любэ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Агрызском районе проголосовавшим молодым избирателям вручили подарки

Новости дня
18:44
В день выборов для нижнекамцев организовали мастер-классы и различные спортивные соревнования

8 сентября в Татарстане проходят выборы депутатов в Госсовет РТ.

18:34
Сергей Марков: «Татарстан можно сравнить с Сингапуром»

Республика является уникальным местом слияния традиционных ценностей и развитой экономики, считает политолог.

18:22
Реконструкция Театральной площади в Зеленодольске не помешала избирателям поучаствовать в выборах

Пользуясь случаем, горожане проголосовали на выборах в Госсовет РТ и осмотрели первые итоги работы строителей.

18:16
Сергей Марков: Выборы в Татарстане организованы на привычно высоком уровне

У жителей республики есть все возможности выбрать желаемый состав Госсовета, считает политолог.

18:10
Глава Актанышского района: «Самое важное — мир и согласие в республике»

Энгель Фаттахов одним из первых проголосовал на выборах депутатов в Госсовет РТ.

18:04
Минстрой РТ: «Жители Татарстана в рамках программы „Наш двор“ могут просить даже фонтаны»

Реализация программы зависит от совокупного мнения граждан, уверен Алексей Фролов.

17:58
Рустам Минниханов проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ с помощью «Мобильного избирателя»

По данным на 15 часов, явка избирателей на выборах в парламент республики превысила 45,1%.

17:46
МВД РТ: Количество обращений на нынешних выборах незначительное и не превышает уровня прошлых лет

Правоохранители проверят на достоверность все обращения граждан, поступившие в день выборов.

17:42
В Агрызском районе проголосовавшим молодым избирателям вручили подарки

Молодые ямурзинцы с самого утра пришли на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах в Госсовет РТ.

17:40
Программу «Наш двор» с учетом результатов анкетирования на выборах в Госсовет РТ примут в этом году

В течение двух недель муниципалитеты проанализируют результаты анкетирования, чтобы определить приоритеты в благоустройстве придомовой территории.

17:33
Известные люди Набережных Челнов проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ

Свои голоса отдали олимпийская чемпионка и победитель чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

17:20
Правопорядок на выборах в Госсовет обеспечивают свыше 5 тыс. сотрудников МВД

Полицейские следят за безопасностью каждого избирательного участка на территории республики.

17:14
Литературный дворик, аниматоры и спорт: перед «Казань Ареной» работает площадка для избирателей

Для проголосовавших на выборах татарстанцев в Казани организовали бесплатный концерт и различные тематические площадки.

17:12
Мамадышский «кулибин» приехал на выборы на самодельном тракторе

В Мамадышском муниципальном районе в Единый день голосования работают 53 избирательных участка.

17:03
Водителя легковушки госпитализировали после лобового столкновения под Набережными Челнами

Отечественную легковушку подрезала иномарка, уходя от столкновения, она зацепила обочину и вылетела в лоб встречной машине.

17:02
Ильсур Метшин: «Нам не безразличен завтрашний день и то, какие законы будут приниматься»

Мэр Казани принял участие в выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва.

16:58
Избиратели в Богатых Сабах проявляют высокую активность на выборах Госсовета РТ

Одним из первых среди сабинцев проголосовал замглавы района Расих Закирзянов.

16:53
В Заинском районе впервые голосующим избирателям вручают подарки с логотипом 100-летия ТАССР

В районе сегодня впервые могут проголосовать более 700 человек.

16:52
Член Общественной палаты РФ: В РТ всегда будут соблюдаться законность и порядок на выборах

Татьяна Забегина положительно оценила деятельность Открытого штаба наблюдателей в республике.

16:44
В постановочном видео «вброса» на участке в Казани снялся актер, похожий на певца Мунира Рахмаева

Telegram-каналы разоблачили фейковый ролик о «вбросе» бюллетеней на 291 участке в Казани.

16:30
Более 45% татарстанцев приняли участие в выборах депутатов в Госсовет РТ к 15 часам

Лидерами по явке избирателей в республике остаются Кайбицкий, Атнинский и Апастовский районы.

16:30
В Зеленодольской ЦРБ 18 ветеранов отдали свой голос на выборах в Госсовет РТ

В районной больнице действует временная УИК № 1497.

16:22
Мухаметшин: Серьезных вопросов к процедуре голосования в республике нет

По мнению спикера парламента РТ, речь идет о мелких замечаниях, не влияющих на итоги голосования.

16:20
В Высокогорском районе проголосовала 107-летняя долгожительница

По заверению Анны Ивановны, она не пропустила ни одного голосования.

16:11
Комбайнеры Черемшанского района сразу после голосования вышли на уборку хлеба

В Черемшанском районе в Единый день голосования открыты 34 избирательных участка.

События