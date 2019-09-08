Литературный дворик, аниматоры и спорт: перед «Казань Ареной» работает площадка для избирателей

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Перед стадионом «Казань Арена» проходит бесплатный концерт для всех горожан, которые проголосовали на выборах депутатов в Госсовет РТ.

Первыми для казанцев выступили кавер-группы и молодежные коллективы республики. Затем на сцену вышли Ильсия Бадретдинова, Данир Сабиров. После них свои хиты, полюбившиеся жителям республики, исполнит Гузель Уразова.

Кроме концертной программы работают большое количество различных тематических площадок, фуд-корт и фотозоны с ростовыми куклами.

Для детей подготовили много интересных активностей: маленьких гостей встречают аниматоры и ростовые куклы, также работают всевозможные аттракционы.

«Мы подготовили для детей интересную программу: будем разыгрывать памятные подарки в наших конкурсах, дети смогут разрисовать своих любимых героев „Шаян ТВ“ на раскрасках. Детей ждут аниматоры, фокусы, игры и еще много всего интересного», — рассказал PR-менеджер телеканала Руслан Хафизов.

Организаторы позаботились и о любителях активного отдыха. Для них была выделена самая большая территория перед «Казань Ареной». Здесь можно покататься на скейте, поиграть в баскетбол и просто понаблюдать за игрой спортсменов.

«Всего у нас работают четыре площадки для скейтбордистов, баймиксеров и стритбола, на которых проходят городские соревнования. Помимо этого у нас представлены три куба, которые в течении всего вечера будут разрисовывать граффитисты», — поделилась представитель движения «Молодежь Татарстана» Мария Крюкова.

Для тех, кто предпочитает проводить время в более спокойной обстановке, работает «Литературный дворик». Здесь можно послушать стихи в исполнении татарстанских и российских поэтов и жителей города. На площадке выступили член Союза писателей РТ Ольга Левадная, член союза писателей РФ Людмила Уфимцева, детский поэт Борис Вайнер и плеяда молодых поэтов. Также здесь исполнили песни на стихи известных поэтов.

«У нас работают три площадки, где можно сделать книжные закладки в разных техниках: оригами, квиллинг и аппликация. Здесь работает Татарское книжное издательство, которое представило и научно-популярную, и художественную литературу, и книги наших татарских поэтов и писателей. Также у нас можно обменять книги по системе буккроссинг или просто взять в подарок», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Казани Резеда Исмагилова.

На площадке действуют библиотека на колесах и читальный зал под открытым небом.

В целом на мероприятии каждый может найти себе увлечение по душе — караоке, площадки для танцев и по киберспорту.

Вечером программа продолжится выступлением финалистов телевизионного шоу «Песни» Назимы и Slame. Кульминацией концерта станет выступление Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы», а также Николая Расторгуева и группы «Любэ».

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