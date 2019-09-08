Ильсур Метшин: «Нам не безразличен завтрашний день и то, какие законы будут приниматься»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Жителям столицы РТ не безразлично, как будет формироваться парламент республики шестого созыва и какие законы он будет принимать. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин после голосования на избирательном участке.

«Каким будет парламент Татарстана, определяют наши избиратели. Я призываю всех жителей Казани обязательно отдать свои голоса на избирательных участках. Нам не безразличен завтрашний день, то, какие законопроекты будут приниматься. Сегодня все в ваших руках, уважаемые казанцы», – сказал Метшин.

Градоначальник пришел на выборы вместе с супругой Гульнарой Метшиной, свои голоса за депутатов парламента супруги отдали на избирательном участке в поселке Петровский. Всего в Казани сегодня работают 461 избирательный участок, по состоянию на 1 июля 2019 года, в городе проживают более 914 тыс. избирателей.

Для удобства граждан, проживающих в отдаленных от помещений для голосования жилых массивах, организованы бесплатные шаттлы до избирательных участков.

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