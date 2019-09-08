Член Общественной палаты РФ: В РТ всегда будут соблюдаться законность и порядок на выборах

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане всегда будет соблюдаться закон при организации выборов. Об этом на пресс-конференции заявила член общественных палат РФ и РТ Татьяна Забегина.

«Главное, чтобы соблюдался закон. Для меня, как для юриста, право и соблюдение законных интересов граждан — главный стержень государства. То же должно быть на выборах. У нас (в Татарстане — прим. Т-и) законность и порядок будут соблюдаться, возможно, в большей мере», — отметила она.

Кроме того, Забегина положительно оценила деятельность Открытого штаба наблюдателей в республике.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов: 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, 50 — по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7.00 до 20 часов.

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