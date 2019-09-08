Избиратели в Богатых Сабах проявляют высокую активность на выборах Госсовета РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). С 7 часов утра в Сабинском районе работают 40 избирательных участков, граждане с самого открытия организованно идут на выборы депутатов в Госсовет РТ, сообщает Единый информационный центр республики.

На каждом избирательном участке царит праздничное настроение и звучит музыка. Так, в районном Доме культуры располагается участок № 2482 — здесь должны проголосовать 1347 человек.

Замглавы муниципального района Расих Закирзянов пришел проголосовать через 15 минут после открытия.

«Выполняя свой гражданский долг, я пришел и проголосовал, — рассказал он. — Надеюсь, что каждый избиратель знаком с программой своего кандидата и отдаст свой голос за достойных».

Сегодня в Татарстане сегодня проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Госсовета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы.

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