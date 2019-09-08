Более 45% татарстанцев приняли участие в выборах депутатов в Госсовет РТ к 15 часам

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Свыше 45% татарстанцев отдали свои голоса на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва. Об этом сообщили журналистам в Едином информационном центре.

«Сама активность избирателей показывает, насколько высоко жители республики доверяют выборам», — прокомментировал статистику модератор информационного центра Фирдус Гималтдинов. Лидером по явке в республике остается Кайбицкий район, где к 15 часам проголосовали 84,7% избирателей, на втором месте расположился Атнинский район — 85,2%, на третьем месте по явке оказался Апастовский район — 84,9%.

Как ранее сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, к вечеру явка начнет увеличиваться, поскольку многие жители городов сейчас находятся на своих дачных участках. «После 14 часов люди начнут возвращаться, и процент голосовавших будет достаточно высоким», — поделился мнением Мухаметшин.

В Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков, правом голоса обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.