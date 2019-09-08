WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 сентября 2019, 17:33

Общество

Известные люди Набережных Челнов проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ

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Общество

Известные люди Набережных Челнов проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ

Фото: Александр Эшкинин/архив

Свои голоса отдали олимпийская чемпионка и победитель чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Гульнара Галкина-Самитова и победитель мирового чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Айдар Минеев проголосовали на выборах депутатов Госсовета Татарстана в Набережных Челнах. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.

Гульнара Галкина-Самитова проголосовала на избирательном участке, организованном в культурном центре «Эврика». 

Победитель чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 Айдар Минеев проголосовал на избирательном участке, который находится в здании кадетской школы № 82 имени Героя Советского Союза И. Маннанова. «Я исполнил свой гражданский долг. Для меня участие в выборах — большая ответственность. Я выбираю свое будущее», — сказал Айдар Минеев.

8 сентября в Татарстане проходят выборы Госсовета республики. Выборы проходят по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев.

В республике работает 2811 избирательных участков. Голосование проходит с 7.00 до 20.00. За чистотой выборов следят 18 тыс. наблюдателей и представителей СМИ. По сведениям ЦИК РТ, нарушений в ходе выборов не зафиксировано, жалобы отсутствуют.

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