Мухаметшин: Серьезных вопросов к процедуре голосования в республике нет

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). За выборами в татарстанский парламент следят наблюдатели различных политических партий. Они оперативно сообщают о выявленных нарушениях, однако серьезных вопросов к процедуре голосования в республике пока нет. Об этом журналистам сообщил спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Он назвал несколько примеров нарушений, о которых стало известно в течение дня. В первом случае на одном из избирательных участков не успели убрать агитационные материалы. На другом участке не допустили представителя одной из партий из-за отсутствия документов. Однако после предоставления бумаг его допустили на УИК.

«Я считаю, что это небольшие, мелкие и не влияющие на итоги голосования замечания. Не дай Бог, чтобы их стало больше со стороны любой политической партии. Нам бы очень хотелось, чтобы наши избиратели и партии проявили высокую культуру избирательного процесса и большую ответственность», — отметил Мухаметшин.

Он добавил, что аналогичного мнения относительно проходящего голосования придерживаются и в правоохранительных органах республики.

«Во всяком случае, по полученной информации от правоохранительных органов и с мест в городах и районах нашей республики, избирательная кампания идет в рамках закона, стабильно и открыто», — заключил Фарид Мухаметшин.

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