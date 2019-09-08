Мамадышский «кулибин» приехал на выборы на самодельном тракторе

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Рафаэль Шарифуллин из деревни Старый Кумазан Мамадышского района сегодня, в Единый день голосования, осуществил свою мечту — посадил сельчан на свой трактор и свозил их на выборы. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.

Местный «кулибин» посвятил всю свою жизнь родной деревне и любимому увлечению — собирать технику. Составными частями небольшого трактора Рафаэля Шарифуллина стали детали российских машин «Ока», «Жигули» и «Волга». Эту эксклюзивную модель он начал собирать нынешним летом и, как и планировал, завершил как раз к 8 сентября, чтобы усадить в свой трактор односельчан и свозить их на избирательный участок — с гармошками, с песнями.

«Мы сегодня выбираем свое будущее, а значит, будущее наших детей и внуков, — сказал он. — Почему же не сделать этот день особенным, чтобы запомнилось на всю жизнь?».

Это желание поддержали и односельчане. Утром возле ворот, где живет Рафаэль Шарифуллин, начали собираться и стар и млад — бабушки в белых платках, дедушки в тюбетейках, дети — каждый хотел прокатиться на уникальном тракторе и стать свидетелем этого исторического момента.

В Мамадышском муниципальном районе в Единый день голосования работают 53 избирательных участка: 45 — в сельских поселениях, 8 — в городе. Правом голоса в районе обладают более 33 тысяч избирателей. Более семисот молодых жителей Мамадышского района голосуют сегодня впервые.

В Татарстане 8 сентября проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственного Совета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы проходят при высокой явке избирателей. Голосование освещают 103 региональных и федеральных СМИ. За чистотой выборов следит беспрецедентно большой корпус наблюдателей: на отдельных участках до 25 человек.

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