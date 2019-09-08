Эксперт положительно оценил подготовленность членов избирательных комиссий на выборах в РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Члены избирательных комиссий на выборах в Государственный Совет Республики Татарстан хорошо подготовлены. Об этом журналистам заявил президент Центра общественно-политических исследований Алексей Махлай.

«Нам удалось побывать на семи избирательных участках, посмотреть, как организована их работа, как проходит голосование. Мы побеседовали на всех семи участках с членами комиссий. Это люди подготовленные, грамотные, знают свое дело», — сказал он.

Эксперту удалось побеседовать и с избирателями. Люди знают своих кандидатов и за кого будут голосовать, отметил Махлай. Особенно его тронул разговор с 86-летней женщиной, которая «призвала молодых людей следовать ее примеру», продолжил он.

«Это показатель такого гражданского долга, состояния человека», — подчеркнул президент Центра общественно-политических исследований.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, и 50 — по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7.00 до 20 часов.

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