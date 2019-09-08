Из-за высокой явки избирателей на участках Мамадыша выстроились очереди

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Из-за высокой явки голосующих на некоторых избирательных участках Мамадыша образовались очереди. Выстоять очередь пришлось и главе района Анатолию Иванову, который пришел отдать свой голос на избирательный участок № 1865. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.

Иванов признался, что готов потратить сколько угодно времени на то, чтобы выполнить свой гражданский долг. Личным примером он призвал жителей района проявить свою гражданскую позицию. Сегодняшний день он назвал «особенным».





«Большая ответственность возложена на всех: и на тех, кто выдвинул свою кандидатуру, и на тех, кому сегодня предстоит сделать свой выбор», — отметил Анатолий Иванов, заявив, что татарстанцы сегодня определяют не просто состав Госсовета РТ, а выбирают судьбу республики.



Градоначальник также выразил удовлетворение от работы участков и активности земляков. «Это праздник, и настроение у меня соответствующее», — сказал глава района.



На территории Мамадышского района открыты 53 избирательных участка. Они будут принимать людей до восьми часов вечера.

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