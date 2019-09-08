Тетюшский стрелок Ландыш Кварталова проголосовала на выборах депутатов в Госсовет РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Ландыш Кварталова проголосовала на избирательном участке № 2592, расположенном в молодежном центре «Новый век» в Тетюшах, и была приятно удивлена новым капремонтом центра, пишет газета «Авангард».



«Как стало комфортно, просторно, светло. Поэтому и иду голосовать, чтобы и в дальнейшем улучшались условия для разностороннего развития нашей молодежи: верю, здесь будет много интересных проектов. Как спортсменка, радуюсь за тетюшан, любящих спорт, – для этого также создаются все условия. Здоровые люди – сильная страна», – поделилась спортсменка своими мыслями и впечатлениями.



Сегодня в Тетюшском районе открылись сорок избирательных участков, на каждом работают наблюдатели от партий и общественные наблюдатели от корпуса «За чистые выборы».

Об отсутствии нарушений на выборах сообщила председатель участковой избирательной комиссии № 2586 Наталья Вахтурова.





«На избирательном участке работают наблюдатели. Ожидаем прихода 13 человек, голосующих впервые, для них мы приготовили подарки», – отметила Наталья Вахтурова.



На многих избирательных участках города Тетюши и сельских поселений Тетюшского района работают мобильные прививочные бригады. В рамках профилактики взрослого населения у всех желающих есть возможность сделать вакцины от гриппа.

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