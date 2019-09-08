ФОМ-Татарстан проведет экзитпол на 50 участках республики

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстане проходят выборы депутатов в Государственный Совет РТ. Результаты голосования почти трех миллионов избирателей будут обработаны только к утру понедельника. Для того, чтобы сформировать более оперативный прогноз, проводится опрос избирателей на выходе из участков для голосования. Подобный формат впервые был применен в западных странах и в России зачастую известен именно в англоязычной транскрипции «экзитпол».

«На сегодняшний момент предварительных цифр нет, но люди активно приходят на избирательный участок. Приходят они как на праздник, с радостью, у всех счастливые лица», — рассказала интервьюер Фонда «Общественное мнение — Татарстан» Зоя Минуллина.

Она добавила, что выборы проходят без нарушений и люди с удовольствием отвечают, кто за какого кандидата проголосовал.

Сотрудники Фонда «Общественное мнение — Татарстан» будут проводить опрос избирателей на 50 участках в течение всего времени голосования. Количество и география участков подобраны релевантно, чтобы итоги опроса можно было экстраполировать на все участки республики.

Согласно законодательству, оглашение результатов возможно только после закрытия избирательных участков в 20:00, чтобы исключить влияние данных сведений на мнение голосующих.

8 сентября в Татарстане проходят выборы депутатов в Государственный Совет республики. Выборы проходят по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев. В республике работает 2811 избирательных участков. Голосование проходит с 7:00 до 20:00.

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