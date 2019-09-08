В Заинском районе впервые голосующим избирателям вручают презенты с логотипом 100-летия ТАССР

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Более 700 жителей Заинского района на выборах в Госсовет РТ сегодня проголосуют впервые. Для них подготовлены приятные сюрпризы: небольшие презенты с логотипом 100-летия ТАССР, передает «Заинск-информ».



Всего в Заинске насчитывается 30447 избирателей, еще 10564 человека будут голосовать в деревнях и селах Заинского района. В районе открыты 64 избирательных участка. Шесть участков в городе оборудованы комплексами электронного голосования. Эти устройства используются в районе уже в третий раз.



Кроме того, сегодня в двух сельских поселениях Заинского района – в Чубуклинском и Поручиковском проходят дополнительные выборы депутатов Совета сельского поселения.





Все участки оборудованы с комфортом в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья: по необходимости им предоставляют лупы и специализированные бюллетени со шрифтом Брайля.



8 сентября в Татарстане проходят выборы Государственного Совета республики. По сведениям ЦИК РТ, нарушения в ходе выборов не зафиксированы, жалобы отсутствуют.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первым проголосовавшим в Менделеевске традиционно вручили сладкие подарки.

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