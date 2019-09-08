Сабурская: 41 татарстанец проголосует на выборах, находясь под домашним арестом

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане обеспечены условия для голосования на выборах в Госсовет в следственных изоляторах и больницах закрытого типа. Возможность отдать свой голос есть и у находящихся под домашним арестом, рассказала журналистам Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Она отметила главную цель своей работы на текущих выборах — обеспечить возможность голосования всех татарстанцев, вне зависимости от их месторасположения.

«Прежде всего это касается лиц, которые находятся в следственных изоляторах, в закрытых больницах и специализированных медучреждениях. Мы заранее подготовились к голосованию в этих местах», — подчеркнула Сабурская.

Она добавила, что с утра уже посетила ряд следственных изоляторов для проверки готовности к голосованию. В муниципальных районах республики аналогичные проверки провели помощники омбудсмена РТ.

«Везде сегодня созданы условия для голосования. В настоящее время в следственных изоляторах республики находятся 1,2 тыс. человек. Особое внимание мы обращаем и на тех, кто находится под домашними арестами, их у нас 196 человек. Из них 178 имеют избирательное право. Сегодня для них также организована работа, 41 человек обратились с ходатайствами для возможности голосования по месту жительства», — резюмировала Сабурская.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.