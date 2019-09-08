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Татар-информ

8 сентября 2019, 14:37

Политика

Сабурская: «В Татарстане созданы особые условия для голосования людей с ограничениями здоровья»

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Политика

Сабурская: «В Татарстане созданы особые условия для голосования людей с ограничениями здоровья»

Фото: Салават Камалетдинов

В помощь инвалидам подготовили волонтеров, переоборудовали избирательные участки и напечатали трафареты со шрифтом Брайля.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Сотни волонтеров по всему Татарстану сопровождают граждан с ограничениями здоровья на избирательные участки. Последние были заранее подготовлены к приему таких избирателей, сообщила журналистам Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

По ее словам, еще в августе татарстанский ЦИК совместно с Советом инвалидов провели обучающий семинар для волонтеров и членов избиркомов. Беседа была посвящена сопровождению людей с ограниченными физическими возможностями на избирательных участках. 

«Мы пригласили туда представителей всех муниципальных образований. Поэтому их не десятки, а сотни. И еще в августе мы знали о тех, кто заявил, что ему нужна помощь во время голосования. А на избирательном участке человек сам уже принимает решение, за кого голосовать», — отметила Сабурская.

Большая работа была проведена при подготовке избирательных участков для приема людей с ограничениями здоровья – 100 из них для этого перевели на первые этажи зданий, а также подготовили 1 тыс. специальных трафаретов со шрифтом Брайля.

«Сейчас создаются условия, чтобы в будущем все наши избирательные участки обладали доступной средой для нуждающихся в этом граждан», — заключила Сария Сабурская.

 

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