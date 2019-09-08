В Альметьевске в день выборов депутатов Госсовета Татарстана проходит гастрономический фестиваль

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). На площади перед ДК «Нефтьче» в Альметьевске сегодня, в Единый день выборов, проходит гастрономический фестиваль, сообщает газета «Знамя труда».

Более 50 ресторанов республики предлагают гостям и жителям Альметьевска различные угощения: блюда молекулярной кухни, хот-доги на углях, жареное мороженое, бургеры, стейки, авторские десерты и пр. Среди участвующих в фестивале заведений известные казанские предприятия общественного питания. В «счастливые часы» посетители могли воспользоваться скидками и комплиментами. Кроме того, для всех желающих организованы различные мастер-классы от лучших шеф-поваров РТ.

8 сентября в Татарстане проходят выборы депутатов в Государственный Совет республики. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий и самовыдвиженцев. Всего в республике работает 2811 избирательных участков. За чистотой выборов следят 18 тыс. наблюдателей и представители СМИ.

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