В Алькеевском районе молодожены сразу после ЗАГСа пришли на избирательный участок

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Жители села Новые Салманы Алькеевского района — молодожены Динар и Ирина Мингалиевы — сразу после церемонии бракосочетания пришли на избирательный участок. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.



Алькеевцы знают Динара как замечательного певца. Еще школьником он каждый год участвовал в фестивале «Созвездие-Йолдызлык», неоднократно занимал призовые места. Молодой человек окончил высшее учебное заведение в Казани. Любовь к музыке, к песне и познакомила Динара с Ириной, которая выросла в Башкортостане. Два года тому назад они познакомились в селе Кирби Лаишевского района на концерте, где оба участвовали.



«Глаза встретились... и все было решено. Мы поняли, что не можем жить друг без друга», – рассказал Динар.





«Сначала я старалась не обращать внимания, но Динар очень быстро завоевал мое сердце», – улыбнулась Ирина.



После торжественной церемонии, которая прошла в зале бракосочетания в райцентре, молодые отправились на свой 738-й Салманский избирательный участок.



«Если даже дома нас ждут гости, мы решили сначала проголосовать – не можем пропустить такое важное событие. Ведь решается судьба любимого Татарстана – избирается парламент республики. А мы рассматриваем свою жизнь в будущем только в связи с родной республикой», – поделились мнением Динар и Ирина Мингалиевы, пожелав республике и дальше укреплять свой авторитет и развивать экономику.

Молодых поздравили глава Салманского сельского поселения Лейсан Гайфуллина и председатель избирательной комиссии Фирдания Шарафутдинова. Они вручили молодоженам памятные подарки.

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