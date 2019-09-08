В Арском районе проголосовала 102-летняя жительница

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Жительнице деревни Мамся Арского района Гарифе Касимовой 102 года. Она считает участие в выборах своим гражданским долгом, сообщает Единый информационный центр РТ.

Гарифа апа вспоминает, что раньше выборы проходили очень красиво, весело, они превращались в настоящий праздник с песнями и плясками. Сейчас члены комиссии сами приходят к долгожительнице домой.



«Я живу одна. Немножко приболела, поэтому сегодня нахожусь у родственников. Хорошо, что они есть, очень благодарна им. У меня больше никого нет, детей не было», – рассказала Гарифа Касимова.

Муж женщины в первые дни войны ушел на фронт, вернулся живой и здоровый, но он уже давно умер. «Желаю, чтобы все мои родные были живы и здоровы. Пусть война не повторится», – пожелала всем Гарифа апа.



В Татарстане 8 сентября проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственного Совета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы проходят при высокой явке избирателей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Елабуге проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны.

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