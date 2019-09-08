Альметьевцев ждут сюрпризы на избирательных участках

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, в Единый день голосования, в Альметьевске работает 62 избирательных участка, по району еще — 54. Как известно, на 100 депутатских мест в Госсовете РТ претендуют кандидаты из 8 партий и еще 430 самовыдвиженцев.

На участках избирателям вручают браслеты зеленого цвета надписью «ЛюбимыйАльметьевск#ЯвыбираюСчастье», которые предоставляют их обладателям некоторые льготы: возможность посещать музеи, картинную галерею бесплатно. Можно также бесплатно воспользоваться общественным транспортом.

На каждом участке города проходит акция «Здоровье». На некоторых проводится вакцинация, где-то организован прием стамотолога. Можно узнать свой вес, измерить кровяное давление. Например, на избирательном участке № 792 можно узнать уровень холестерина и сахара, а на участке № 814 тем, кто участвует на выборах впервые, предлагают определить группу крови.

«Действительно, день выборов мы воспринимаем как праздник. И в этом году я пришел на избирательный участок одним из первых. Выборы — это важное событие. Радуюсь за родной Татарстан, Альметьевск. Жизнь становится лучше, краше, много изменений в лучшую сторону. Пришел проголосовать для того, чтобы и дальше так продолжится, не прекращается забота о народе. Выборы организованы хорошо. Желаю и дальше жить в мире и согласии», — поделился своими впечатлениями избиратель Фарит Насибуллин.

В Татарстане 8 сентября проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственного Совета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы проходят при высокой явке избирателей. Голосование освещают 103 региональных и федеральных СМИ. За чистотой выборов следит беспрецедентно большой корпус наблюдателей: на отдельных участках до 25 человек.

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