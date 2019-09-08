У «Казань Арены» начался бесплатный концерт для всех, кто проголосовал на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). У «Казань Арены» начался концерт с участием звезд российской и татарской эстрады. Вход на мероприятие бесплатный для всех, кто проголосовал и получил на своем избирательном участке бумажный браслет «Я проголосовал! / Мин тавыш бирдем!». Сегодня здесь для жителей республики выступят группы «Любэ, «Ночные снайперы» и рэпер Slame.

Программа началась с выступления молодежных коллективов и кавер-групп. Затем на сцену выйдут татарские исполнители: Ильсия Бадретдинова, Данир Сабиров и Гузель Уразова. Затем из сменит группа «Волга-Волга» и финалисты шоу «Песни» рэпер Slame и Назима.

Ближе к салюту, который прогремит в десять вечера, казанцев и гостей столицы порадует выступление групп «Любэ» и «Ночные снайперы».

Также на мероприятии организованы развлекательные площадки для детей от «Шаян ТВ», для скейтеров и роллеров работает экстрим площадка, а также зона киберспорта.

Любители более спокойного досуга могут посетить импровизированный «Литературный дворик» с мастер-классами, ролевыми чтениями и выступления именитых актеров театров Татарстана.

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