Открытый штаб наблюдателей оценит итоги выборов в Госсовет РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Открытый штаб наблюдателей при Общественной палате РТ оценит итоги выборов в Государственный Совет Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

«Мы надеемся, что после завершения избирательного цикла если в этом будет необходимость, Открытый штаб наблюдателей проведет заключительное заседание. На нем мы выскажем свою точку зрения», — отметил он.

Если Центральный избирком республики подводит итоги по цифровым данным — сколько голосов получила та или иная партия, то у штаба другая задача, продолжил Фомин. «Наша задача, как мы ее представляем, — дать оценку, все ли прошло нормально. Ожидало ли наше общество этих результатов, как в целом общество воспринимает сам ход избирательной кампании от начала до завершения. Это очень важный момент», — подчеркнул председатель Общественной палаты республики.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, и 50 — по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7.00 до 20.00 часов.

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