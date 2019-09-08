Почти треть всех избирателей Татарстана проголосовали на выборах в Госсовет РТ к 12 часам

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). К 12.00 на выборах в Государственный Совет Республики Татарстан проголосовали 29,55% избирателей. Об этом сообщили в Едином информационном центре РТ.

Максимальное значение по явке показывают Кайбицкий район (75,11%), Апастовский (71,74%) и Атнинский (67,87%).

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей.

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