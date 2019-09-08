Глава Зеленодольского района Александр Тыгин проголосовал в поселке Васильево

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). На выборах депутатов Госсовета РТ глава Зеленодольского района Александр Тыгин проголосовал на избирательном участке в поселке Васильево. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.



После голосования он заявил, что здесь появятся три больших спортивных сооружения. Цель – поддержать здоровье и достичь высоких спортивных результатов в шаговой доступности от дома.



Всего в Зеленодольском районе открыто 96 участковых избирательных комиссий: 57 – в районе, 39 – в городе. На территориальных избирательных комиссиях города и района установлены видеокамеры.

На двух участках в селах Нижние Вязовые и Нурлаты установлены комплексы электронного голосования (КЭГ) на основе сенсорного дисплея.





Около 2 тыс. молодых жителей проголосуют впервые: в городе – 1154 юношей и девушек, в районе – 815. Накануне выборов они получили специальные приглашения в виде открытки.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольском роддоме Центральной районной больницы проголосовали 15 пациенток.

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