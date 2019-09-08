В Общественной палате РТ призвали давать более детальные сведения о нарушениях на участках

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Сегодня продолжают работать горячие линии по выборам в Государственный Совет Татарстана. Специалисты колл-центров принимают уточняющие вопросы граждан о способах и месте голосования. Сообщения о нарушениях на избирательных участках, как правило, анонимные. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Мы убедились, что с анонимными звонками бесполезно решить тот или иной вопрос. Если вы увидели нарушение, обязательно сообщите номер участка, желательно руководителя избирательной комиссии. Тогда мы готовы предметно рассматривать любой вопрос. Такие звонки были, есть и будут. Во всех странах это распространенное явление», — сказал он.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, и 50 — по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7.00 до 20.00 часов.

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