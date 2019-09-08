Анатолий Фомин: «Ждем на избирательных участках татарстанскую молодежь»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Более активное участие молодого поколения татарстанских избирателей — крайне важный момент нынешних выборов в Госсовет РТ. Такое мнение журналистам озвучил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

«Это очень важный момент, и мы надеемся, что явка среди молодежи будет показательной. Я и наши социологи с интересом ее ждем. Потом мы посмотрим, как это сказалось на итогах голосования и какие предпочтения высказывают молодые люди», — отметил Фомин.

Он добавил, что ожидания относительно активности молодежи на выборах связаны, прежде всего, с новшествами нынешней избирательной кампании. Молодое поколение — активное и мобильное, часто находится в поездках далеко от дома.

«И если раньше им требовалось официально явиться на свой избирательный участок по месту жительства, то после изменений в законодательстве всё стало проще. Голосовать можно там, где удобно», — объяснил Анатолий Фомин.

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