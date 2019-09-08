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Татар-информ

8 сентября 2019, 14:14

Общество

В Альметьевске в день выборов проходит марафон «Я выбираю счастье»

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Общество

В Альметьевске в день выборов проходит марафон «Я выбираю счастье»

Проголосовавшие получают возможность посещать музеи и картинную галерею города бесплатно.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). На избирательных участках Альметьевска всем проголосовавшим вручают браслеты зеленого цвета с надписью «ЛюбимыйАльметьевск#ЯвыбираюСчастье», которые предоставляют их обладателям возможность посещать музеи и картинную галерею бесплатно. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.

Можно также бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Кондуктор 5-го маршрута рассказала, что несмотря на ранний час, около ста человек уже воспользовались такой возможностью. Избиратели активно делают снимки на фотозонах, каждый старается запечатлеть этот момент.

На каждом избирательном участке города работает акция «Здоровье». Желающие могут пройти вакцинацию против гриппа, а также попасть на прием к стоматологу. Кроме того, можно узнать свой вес, измерить кровяное давление. Например, на участке № 792 можно узнать уровень холестерина и сахара, а на участке № 814 тем, кто участвует на выборах впервые, предлагают определить группу крови.

Избиратель Фарит Насибуллин рассказал, что воспринимает день выборов как праздник.

«Жизнь становится лучше, краше, много изменений в лучшую сторону. Пришел проголосовать для того, чтобы и дальше так продолжалось, не прекращалась забота о народе. Выборы организованы хорошо. Желаю и дальше жить в мире и согласии», – поделился впечатлениями житель Альметьевска.

Сегодня в Альметьевске по-настоящему празднично, на избирательных участках звучит музыка. В городе работает 62 избирательных участка, по району – 54.

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