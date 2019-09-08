Первым проголосовавшим в Менделеевске традиционно вручили сладкие подарки

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Менделеевском районе в семь утра открылись все 39 избирательных участков на выборах в Госсовет Татарстана. В Менделеевске во Дворце культуры имени С. Гассара работают сразу два участка. На одном из них, участке № 1910 зарегистрировано 1035 избирателей. 13 из них примут участие в выборах впервые. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.



Одной из первых на избирательный участок пришла заслуженный работник культуры Татарстана, почетный гражданин Менделеевска и руководитель коллектива «Шаян» Накия Насифуллина. По ее словам, сегодня жители выбирают тот курс, по которому Татарстан будет следовать дальше.





«Лично для меня этот день знаменателен и тем, что я голосую в новом статусе — почетного гражданина Менделеевска. Это не только гордость, но и ответственность, проявляя активную гражданскую позицию, я подаю пример своей семье, многочисленному коллективу "Шаян"», – сказала Накия Насифуллина.



Председатель участковой комиссии № 1909 Эдуард Булычов рассказал, что по давней традиции первым пришедшим на голосование вручили сладкие призы. Такой же подарок получила и Снежана Сафронова, для которой эти выборы стали первыми.





По данным территориальной избирательной комиссии, на 10 часов утра явка по району составила 19%.

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