Писатель Дамир Гарифуллин подарил на избирательном участке свои книги

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ). Поэт и писатель, почетный академик Российской гуманитарной академии Дамир Гарифуллин сегодня одним из первых пришел на свой избирательный участок № 2531, чтобы проголосовать на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.

На выборы Дамир Гарифуллин пришел не с пустыми руками. Членам избирательного участка и избирателям Сармановского района он подарил свои книги. И сам не остался без подарка — как избиратель, который пришел проголосовать первым, стал обладателем памятного сувенира.

«В выборах участвую всегда. Выборы нужны, чтоб нам жилось хорошо, чтобы жизнь стала лучше. Бюллетени на двух языках — на русском и татарском — тоже очень удобны», — сказал Гарифуллин.

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