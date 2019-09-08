Фаттахов: Кандидаты в Молодежный парламент не критикуют власть, а дают идеи, как улучшить жизнь в РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Кандидатов в Молодежный парламент характеризует то, что они не просто критикуют, а предлагают решения. Об этом рассказал министр по делам молодежи Татарстана.

«Уникальность в том, что за критикой приходят предложения. Другой вопрос — как правильно сейчас расставить приоритеты», — ответил глава республиканского ведомства на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», в чем отличие выборов в Молодежный парламент от выборов в Госсовет республики.

Накануне подвели предварительные итоги голосования в Молодежный парламент. Кандидатами стали 444 инициативных молодых человека. Конкурс среди самовыдвиженцев составил 11 человек на место. В прямом эфире прошло 22 сессии дебатов. Избиратели отдали почти 23,3 тыс. голосов. Голосование проходило при поддержке Минсвязи РТ, которое организовало возможность отдать голос за кандидатов в Молодежный парламент на портале госуслуг Татарстана.

«Общаясь с ними [кандидатами в Молодежный парламент], я отметил, что они не ограничивают себя в высказываниях, в эмоциях, в постановке вопроса. Это не просто голословные заявлениях из разряда «Как плохо». Мне нравится, что мы перешли в формат «Вот это не так, и я предлагаю», — сказал Фаттахов.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета республики. Выборы проходят по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев. В республике работает свыше 2800 избирательных участков. Голосование стартовало в 7:00 и продлится до 20:00.

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