В Альметьевске в день выборов развернулась сельскохозяйственная ярмарка

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Единый день голосования на площади перед ДК «Нефтьче» развернулась ярмарка, где можно купить свежие фрукты, овощи, а также мед, цветы, сладости, саженцы, украшения и многое другое от товаропроизводителей со всего Альметьевского района. Также здесь проходит концертная программа, включающая выступления различных творческих коллективов, пишет газета «Знамя труда».



Учитель начальных классов Лесно-Калейкинской школы Халима Мухетдинова рассказала, что на прилавке, организованном образовательным учреждением, представлена продукция со школьного огорода. «Выращиваем лук, морковь, капусту, картошку, яблоки, ягоды», – поделилась педагог.





Садовод Задит Зайдуллин сообщил, что у него в селе Верхняя Мактама самый большой сад, оттуда мужчина привез пять сортов твердых осенних яблок, а также мягкие сорта, которые используются для приготовления соков.

Цены на фрукты и овощи приятно обрадовали местных жителей. Например, ведро картофеля можно приобрести за 100 рублей. Один килограмм лука в среднем стоит 20 рублей, а моркови – 10. Цена на яблоки варьируется от 15 до 40 рублей. Также можно купить клубнику, малину, ежевику.



Здесь же представлен большой ассортимент товаров от самозанятых: мыло ручной работы, самодельные серьги, подвески, браслеты и многое другое.





«Все работы выполнены в старинной средневековой технике фриволите», – пояснила Татьяна Глущенко, представляющая украшения и аксессуары ручного плетения, отметив, что эти «воздушные» украшения плетутся в основном из тонкого хлопка, используется также полиэстер.



По словам рукодельницы, этот вид кружева иногда называют челночным, поскольку их плетут при помощи челноков. В процессе создания в кружева вплетается бисер. Большой плюс таких украшений в том, что их можно стирать, гладить: ничего не деформируется и не плавится.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.