Блогер-тракторист Василий из Кукморского района: «На выборы время найдется»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Блогер-тракторист Василий на тракторе К-704 работает на полях рядом с деревней Большой Сардек. Несмотря на активную стадию полевых работ, тракторист смог найти время и проголосовал перед тем, как выйти в поле, пишет газета «Трудовая слава».



Василий рассказал, что сейчас в хозяйстве горячая пора, примерно в 6:15 утра работники выезжают в поле и возвращаются лишь в восемь часов вечера.



«Но и выборы пропускать нельзя. От голосов избирателей зависит будущее страны», – считает Василий.



Блогер также рассказал, что в прошлом году, на выборах президента России, рабочий график был не таким напряженным. А в этот раз ему пришлось прийти с самого утра, прежде чем выйти в поле.



8 сентября в Татарстане проходят выборы Государственного Совета республики. В республике работает 2811 избирательных участков. На 100 мест в республиканском парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий.

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