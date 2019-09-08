ТИК Нижнекамского района: «Выборы проходят без нарушений»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). На избирательных участках Нижнекамска и района выборы проходят без нарушений. Ни на одном избирательном участке фактов нарушения действующего законодательства не зафиксировано. Об этом пишет «Нижнекамская правда».



По словам председателя территориальной избирательной комиссии Нижнекамска Андрея Бликина, за три дня до голосования заявки подал 371 наблюдатель.



Напомним, что сегодня жители республики выбирают депутатов Государственного Совета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы.



В республике работают 2811 избирательных участков. Голосование проходит с семи утра до восьми вечера. За чистотой выборов следят 18 тыс. наблюдателей и представителей СМИ. По сведениям ЦИК РТ, нарушения в ходе выборов не зафиксированы, жалобы отсутствуют.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске в день выборов открылись сельскохозяйственные ярмарки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.