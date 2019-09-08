Детская площадка, скейт-парк, лавочки для пожилых: казанцы рассказали, каким хотят сделать свой двор

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Жители девятиэтажек № 23 и № 25 на ул. Габишева в Казани собрались вместе, чтобы обсудить, каким хотят видеть свой двор, и заполнили анкеты республиканской программы «Наш двор».

«Мы услышали про „Наш двор“ и очень хотим попасть в эту программу. Хотелось бы, чтобы все по возрасту нашли место по интересам в своем дворе: площадка для детей, пространство для подростков, зона отдыха для пожилых людей», — рассказала жительница дома № 23 Галина Загайнова.

Сейчас во дворе есть детская площадка с качелями, горкой, каруселью, но жильцам хотелось бы заменить игровое оборудование на более современное, рассказала пенсионер Валентина Новикова: «Вот эта горка ржавеет после дождя, поэтому нужно что-то более современное, пластмассовое, красивое».

По периметру двора жильцы хотели бы видеть велосипедную дорожку. А для подростков во дворе было бы хорошо построить небольшой скейт-парк, считает Юна Насибуллина: «Бывают небольшие скейт-площадки, с горками, препятствиями, было бы здорово сделать здесь такую. Мой старший и на самокате, и на скейте, на BMX катается, а прыгать негде».

Жильцы отметили, что довольны площадкой с контейнерами для сбора ТКО, хорошим освещением, асфальтированными дорожками и большим количеством зелени.

«У нас зеленый двор, много деревьев, и мы сами стараемся его улучшить — сажаем цветы на клумбах. Но, на мой взгляд, некоторые кустарники выглядят не очень ухоженно и есть старые деревья, которые можно срубить и заменить новыми», — поделилась мнением жительница дома № 25 Альфия Алимова.

Пожилые люди, особенно жильцы дома № 25, хотели бы установить во дворе больше скамеек, а люди более молодого возраста отметили, что необходимо расширить парковку. Свои пожелания жители сегодня указали в анкетах. Некоторые получили бланки для опроса заранее, а кто-то заполнил их прямо на избирательном участке на базе школы № 42. Волонтеры проекта «Наш двор» отметили, что жители активно интересуются программой и уже заполнили очень большое количество анкет.

Напомним, что принять участие в анкетировании о благоустройстве дворов татарстанцы могут сегодня до 20:00 на избирательных участках. В анкетах жителям предлагают расставить приоритеты в задачах по благоустройству дворов. Среди направлениий обустройства придомовых территорий значатся: озеленение, освещение, увеличение количества парковочных мест, установка малых архитектурных форм, а также мусорных контейнеров для раздельного сбора отходов.

Всереспубликанское анкетирование проводится по поручению Президента РТ Рустама Минниханова, который 20 августа объявил о старте новой республиканской программы «Наш двор».

Ранее с инициативой о реализации данной программы вышла татарстанская «Единая Россия». В рамках программы за три года в Татарстане планируется провести ремонт и благоустройство всех дворовых пространств многоквартирных домов. Специалисты уже приступили к подготовке проектов, а анкетирование необходимо, чтобы все работы по благоустройству прошли согласно пожеланиям татарстанцев.

Реализация программы «Наш двор» начнется в 2020 году, на нее выделят 50 млрд рублей, в том числе из доходов нефтяных компаний республики.

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